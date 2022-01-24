Каракас, , 13:01 — REGNUM Министерство народной власти Венесуэлы заявило 23 января о вакцинации 96% совершеннолетнего населения против COVID-19, тем самым установив мировой рекорд по иммунизации. Об этом сообщает официальный вестник Венесуэлы Prensa Presidencial.

Каракас. Венесуэла Stig Nygaard

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Президент республики Николас Мадуро отметил успехи медиков и граждан в вакцинации, напомнив, что помимо совершеннолетних граждан, вакцинация необходима также подросткам и детям старше двух лет.

Призывы к вакцинации в Венесуэле усилились перед приходом в страну штамма «Омикрон», и президент напомнил гражданам, что этот штамм увеличивает заражаемость с пяти до 42 случаев на 100 000 населения.

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