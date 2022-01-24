Мадрид, 24 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо начинает серию встреч с представителями парламентских групп в Ассамблее региона, чтобы проинформировать их об основных моментах действий правительства и законодательных проектах на 2022 год. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Встречи, которые пройдут в штаб-квартире регионального правительства, начнутся 24 января с участием представителей «Голоса» (Vox) Росио Монастерио и «Народной партии» (Partido Popular) Альфонсо Серрано.

Во вторник, 25 января, Аюсо встретится с представителями партии «Больше Мадрида» (Más Madrid) Моникой Гарсией, Социалистической партии (PSOE) Хуаном Лобато и партии Unidas Podemos Каролиной Алонсо.