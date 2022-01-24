Москва, , 13:23 — REGNUM Борьба между Порошенко и Зеленским — это борьба на выживание. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наукАлександр Дудчак.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине мельчают ресурсы для обогащения, администрация Зеленского по «рекомендациям» своих супервайзеров ведет борьбу с местными олигархами, т.к. их существование — прямой убыток транснациональному капиталу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у Зеленского есть и личные поводы для противостояния.

«Это борьба крыс в замкнутом пространстве на выживание», — считает Дудчак.

Но это вовсе не значит, что Порошенко не нужен Западу. В списке «своих сукиных сынов» Порошенко стоит выше Зеленского, хоть их усердия в стремлении понравится вашингтонской администрации и в исполнении антироссийского курса практически одинаковы, уверен политолог.

«Это кастинг среди местных коллаборантов на пост наиболее эффективного, в котором Штатам не обязательно заранее назначать победителя. Зато население колонии увлечено крысиными боями», — заключил Дудчак.

Напомним, что на Украину вернулся её бывший президент Пётр Порошенко, против которого ранее было возбуждено несколько десятков уголовных дел.