Москва, , 12:41 — REGNUM У МИД России нет информации о том, что США якобы попросили российскую сторону не публиковать их ответ по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично», — сказала она в ответ на просьбу подтвердить сообщение американской газеты Washington Post о том, что должностные лица США попросили коллег из России не публиковать их ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Также Захарова подчеркнула, что МИД России свою позицию объяснил для того, чтобы всем был ясен поход российской стороны в этом вопросе и не было манипуляций и искажений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что в Москве не уверены в том, что межафганские переговоры в Осло дадут результат.