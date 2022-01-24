24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве приземлился второй самолет с партией летального вооружения от США. Украина получила более 80 тонн оружия.

Мирослава Романенко, , 13:17 — REGNUM В Киеве приземлился второй самолет с партией летального вооружения от США. Об этом 23 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальной сети Twitter.

Как из рога изобилия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вторая птица в Киеве! — написал глава оборонного ведомства Украины. — Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!»

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «headlines Украина». Многие указали на то, что США всё делают для того, чтобы спровоцировать военные действия с участием Украины.

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«Пригодится зелёным человечкам», — иронизирует Игорь.

«Ну что, готовы к войнушке? Нет. А вас, юродивых, и не спрашивают», — не без сарказма отреагировал Олег К.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Привет, Афган на Украине», — добавил MIXO.

«Скорее [это] подготовка к концу», — отметил Andriy Borisovich.

«В Афганистане тоже было много оружия, всё оставили и убежали», — напомнила Galene.

«Обороноспособность измеряется тоннами?!» — смеется Вадим К.

«Я всё правильно понял? Они дают нашим деньги в кредит, а потом за эти деньги мы покупаем старое оружие. Что, простите?..» — отреагировал SpiK.

«Я думаю, это тот случай, когда нам дают оружие для битвы, которая вряд ли состоится», — выразил свое мнение Никита.

«Это будет не битва, а самоубийство», — ответил Никите Андрей.

«О, металлолом за дурные бабки прибыл», — иронизирует Ярп.

«Как там правильно звучит пословица? Даже повешенное на стену разряженное ружье раз в году стреляет. А тут сразу столько», — отреагировал Rodion.

«Грузинский сценарий хотят провернуть… [американцы]», — добавил Yuriy.

«Ну поставили оружие они, и что? А кто им воевать-то будет? Диванные патриоты? Воевать за право… грабить украинский народ, я вас умоляю, таких… уже вы не найдете», — написал Александр.

«А чему радуется этот чувак (речь, видимо, о министре обороны Украине Алексее Резникове. — М. Р.)? Афганистану 2.0?» — поинтересовался Максим.

«Это, кратко говоря, кому выгодней война…» — пишет Александр.

«Россия, если решите нападать, пожалуйста, начните с Верховной рады», — в шутку призвала Елена.

«Афганистану они тоже поставляли оружие. А потом бежали так, что аж пятки сверкали», — напомнил Andrey.

«А кто будет платить за оружие? Народ…» — подчеркнула Милена.

«Проверенная технология — сначала создать ажиотаж, а потом впарить просроченное вооружение за огромные деньги», — добавил «Пилигрим».

"Чувствую, что шахтеры тоже в шахтах кучу оружия ещё нашли. Главное, чтобы до каких-нибудь «калибров» не докопали, а то и по Киеву прилететь может», — с сарказмом написал Vic.

Солдат с ПК. ДНР СВ ДНР © ИА REGNUM

«Напичкивают оружием дураков, а свои посольства потихоньку эвакуируют», — отреагировала Olga A.

«Чему вы радуетесь?.. Мы же в крови собственной утонем за чужое бабло, амбиции и интересы…» — отметила Julia.

«Имея таких друзей, и врагов не надо!» — пишет Людмила.

«Настоящие друзья тушат огонь, а не разжигают…» — добавила Ольга Ж.

«Кто-то просто удачно распродает старье в банановую республику», — подытожил «Лексикон».

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Напомним, ранее Киев получил первую партию дополнительной американской военной помощи весом около 90 тонн.