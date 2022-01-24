Саратов, 24 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Саратове высота снежного покрова составляет 77 см, при норме в 26 см. С начала января осадков в городе выпало 240% от месячной нормы, сообщает мэрия со ссылкой на Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Две машины в снежном плену

С 1 по 24 января в Саратове выпало 102,7 мм осадков. Только за последний трехдневный снегопад в областном центре выпало 69% месячной нормы. Больше всего осадков пришлось на субботу, 22 января, когда высота снежного покровы выросла еще на 19 см.

Синоптики в предстоящие сутки на территории Саратовской области прогнозируют туман, изморось и небольшой снег. В течение дня, 25 января, ожидается северо-восточный ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит —14…—19 °C, при прояснении подморозит до 24 градусов. Днем потеплеет до —8…—13 °C.

ИА REGNUM напоминает, на прошедшей неделе в Саратовской области в связи с непогодой ограничивали движение для грузовых и маршрутных транспортных средств.

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