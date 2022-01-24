Архангельск, , 12:39 — REGNUM В Котласском районе Архангельской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Пожар

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР, трагедия произошла накануне вечером, 23 января, в частном деревянном доме в деревне Харитоново.

«После тушения пожара на мест происшествия обнаружены останки супругов в возрасте 35 и 40 лет. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пожар произошел в результате неисправности проводки в доме, который использовался под дачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Архангельске при пожаре погибли двое детей. Родителей дома не было.