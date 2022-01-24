Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Осиротело министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. С 24 января ушёл с поста Сергей Куц, проработавший в этой должности 3,5 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

«Соответствующий указ губернатор Ростовской области подписал сегодня, 24 января. Сергей Куц … покинул пост по собственному желанию», — сказано в сообщении.

Руководить ведомством пока будет заместитель министра Сергей Вифлянцев.

Напомним, что Сергей Куц — уроженец Ростовской области. По специальности — инженер-строитель. Он работал на разных должностях дорожно-ремонтных и ремонтно-строительных предприятий Ростова-на-Дону и Батайска, возглавлял различные строительные организации, руководил филиалом ФКП «Управление заказчика капстроительства Минобороны РФ».

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