Вена, 24 января 2022, 12:37 — REGNUM У австрийских властей есть планы по эвакуации посольства в Киеве, но это случится в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом заявил глава МИД республики Александер Шалленберг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.
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