Каракас, , 12:42 — REGNUM Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал 23 января к объединению оппозиции и возобновлению уличных акций c 12 февраля для скорейшего проведения новых президентских выборов, которые, как он считает, «смогут положить конец диктатуре Николаса Мадуро». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Николас Мадуро (сс) Joka Madruga

Призыв прозвучал на собрании оппозиции в парке в Каракасе, который служит неофициальным местом заседаний депутатов, не вошедших в Национальную ассамблею.

«Мы должны выходить на улицы, если диктатура намеревается держать нас в домах», — заявил Гуайдо.

Новые акции запланированы на 12 февраля, когда Венесуэла будет отмечать День молодёжи.

Кроме того, 17 января Высший избирательный совет Венесуэлы инициировал сбор подписей за проведение референдума против президента Николаса Мадуро. Сбор состоится 26 января. Чтобы активировать процесс отзыва, оппозиции необходимо собрать более 4 миллионов подписей граждан.

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