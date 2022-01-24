Каракас, 24 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал 23 января к объединению оппозиции и возобновлению уличных акций c 12 февраля для скорейшего проведения новых президентских выборов, которые, как он считает, «смогут положить конец диктатуре Николаса Мадуро». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

(сс) Joka Madruga Николас Мадуро

Призыв прозвучал на собрании оппозиции в парке в Каракасе, который служит неофициальным местом заседаний депутатов, не вошедших в Национальную ассамблею.

«Мы должны выходить на улицы, если диктатура намеревается держать нас в домах», — заявил Гуайдо.

Новые акции запланированы на 12 февраля, когда Венесуэла будет отмечать День молодёжи.

Кроме того, 17 января Высший избирательный совет Венесуэлы инициировал сбор подписей за проведение референдума против президента Николаса Мадуро. Сбор состоится 26 января. Чтобы активировать процесс отзыва, оппозиции необходимо собрать более 4 миллионов подписей граждан.