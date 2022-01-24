Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Лекарственный рынок Грузии открыт для предприятий Турции, и грузинское правительство ожидает скорейшего поступления медицинских препаратов из данной страны. Об этом 24 января заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания.

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«Мы, как и обещали, открыли рынок для Турции. Теперь мы ожидаем, что импортеры будут поставлять качественные и дешевые медикаменты вовремя», — заявил глава правительства.

Он сообщил, что за процессом будет следить министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Ожидается, что вскоре лекарства в республике значительно подешевеют.

Напомним, Гарибашвили объявил об открытии лекарственного рынка 17 января. Он заявил, что в Турции лекарства стоят в два — три раза дешевле, чем в Грузии. По его мнению, грузинские производители в новых условиях будут лучше работать.

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