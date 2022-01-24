24 января 2022 | Время чтения 7 мин

Родители Москвы, , 13:15 — REGNUM Обращение к Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси от активистов общественного движения «Родители Москвы»

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

Ваше Святейшество, Святейший Владыка Кирилл!

Ваше выступление 18 мая 2021 года на IX Парламентских встречах в Государственной думе РФ укрепило в нас уверенность в необходимости противостояния процессам цифровизации в РФ. Сказанное Вами 22 декабря 2021 года на епархиальном собрании Москвы стало долгожданным ответом, прямо и ясно поддерживающим усилия людей доброй воли и те общественные движения, которые возникли из необходимости решить острые вопросы, сотрясающие российское общество и государство, фактически поставив их в опасную конфронтацию. Отрадно, что этот ответ пришел от Предстоятеля Русской православной церкви, которая является главной духовной, исторической и этической скрепой российской ментальности, высшим нравственным авторитетом в нашем Отечестве. Федор Михайлович Достоевский назвал русский народ богоносцем не потому, что он свят, а потому что святость почитается нашим народом высшей ценностью. Не мощь и богатство, не политические, экономические и военные достижения, которыми Россия в определенные периоды своей истории была славна, а именно святость. Она сердцем народным выбрана критерием всех решений и поступков. Того же народ требует и ждет от государства, которое берет на себя ответственность за судьбоносные для страны решения.

Мы счастливы, что в своем архипастырском слове и оценке всего происходящего Вы руководствуетесь незыблемой Истиной и доносите ее до власти, которая поставила себя в ницшеанскую позицию: по ту сторону добра и зла. Народ впервые за два года чудовищной нестабильности именно в Ваших словах услышал и сердцем принял то, чем жили и руководствовались веками наши славные предки — религиозно-этические нормы как главные критерии оценки государственных решений. Стоит сойти с этого краеугольного камня, как происходит то, что мы сейчас наблюдаем в обезбоженном западном мире, где полным ходом устанавливаются бесчеловечные фашистские режимы. И Вы такую перспективу ясно видите, предостерегая в своих выступлениях, созвучных решениям Священного Синода, об опасности внедрения цифровых технологий без этического и общественного контроля над ними.

Вот и наше общественное движение «Родители Москвы» возникло потому, что мы, родители, в последние два года столкнулись с разрушительной в своих целях, методах и подходах цифровизацией в школах, в детских досуговых и образовательных учреждениях и даже в детских садах. С каждым днем растет натиск электронных ресурсов и дистанционных технологий в обучении, аттестации, образовательных программах, воспитательной работе, системе управления образованием. Цифровые образовательные платформы, электронные технические устройства заменяют живой процесс передачи знаний, духовно-нравственных ценностей и воспитания («глаза в глаза», «из уст в уста», «от сердца к сердцу»). Личностное начало — основополагающий принцип человеческого общества — вытесняется из учебного процесса. Мы всю жизнь помним наших учителей, которых воспринимали как замечательные образцы интеллигентных, образованных, глубоких и мудрых людей, творческиеличности. У наших детей, если все пойдет по этому цифровому пути, таких воспоминаний не будет.

На тысячи наших писем и обращений чиновникам высшего уровня, главам и правительствам регионов мы получаем формальные ответы, что дистанционное обучение не заменит очного, искусственный интеллект — живого учителя, а все текущие преобразования — это объективные требования времени. Наши усилия убедить чиновников, что не только теоретически и в перспективе, но уже на практике и в жизни цифровые технологии меняют свой статус — от служебного вспомогательного инструмента до главного фактора, определяющего направление развития общества, тщетны.

В социальной концепции Русская православная церковь подчеркивает, что «школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними веками». На этой парадигме десятилетиями держалось отечественное образование, которое было лучшим в мире, потому что государство имело чёткую стратегию в этом вопросе. Все изменилось в 2014 году, когда председатель правительства одним росчерком пера упразднил базовый документ — Национальную доктрину образования, по сути запустив процесс отстранения государства от этой важнейшей стратегической области — воспитания и формирования новых поколений граждан страны. Ваше Святейшество, на системном уровне происходит интервенция идеологии «нового мирового порядка» в сфере образования РФ. Как объясняют главы и представители Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Московской школы управления «Сколково», НИУ «Высшей школы экономики», РАНХиГС, фонда Сбербанка «Вклад в будущее» — организаций — проводников цифровизации, причина цифровой трансформации образования — это требование бизнеса и будущей глобальной экономики, уровня развития технологий и искусственного интеллекта, устройства общества четвертой промышленной революции. Перечисленные структуры присваивают себе право решать, каким будет образование будущего, и направляют законодателей и национальное правительство к слому традиционной системы образования и разрушению общей структуры управления российским образованием, к технократизации, стремясь получить финансирование из бюджетных средств и упрочить свое влияние. В проектах цифровизаторов нет ни одного слова об общественном запросе на цифровизацию образования, об этической стороне преобразований, психологическом и физическом воздействии на человека, возможной потере человеком индивидуальных черт, его способности к социальной адаптации, лишении его прав и свобод ввиду широкого использования персональных данных. Как справедливо вы сказали в своем выступлении в Государственной думе: «Любая технология, столь радикально меняющая жизнь людей, требует, несомненно, общественного обсуждения, в том числе тотальная цифровизация». Священный Синод в своем послании от 25 августа 2020 года ясно изложил позицию РПЦ: «Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института». И в речи, произнесенной 22 декабря 2021 года, Вы глубоко и сущностно в этом же контексте рассмотрели больную для нашего общества проблему принятия QR-кодов, увязав ее с общим глобальным процессом, в который, без сомнения, включено и образование: «Нарастающий по охвату и объёму сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных открывает возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей — за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения. А ведь возможность контроля — это и возможность ограничений деятельности человека практически по любому произвольно избираемому признаку и даже принуждения к тому, что человек не признает необходимым либо считает бесчестным или греховным».

Ваше Святейшество, вы говорите: «Образование — это образование ума. Это не только формирование знаний, не только получение информации. Это усовершенствование своей природы». Но на что иное, как не на изменение природы человека направлены действия цифровизаторов, трансгуманистов и постмодернистов? Все больше родителей осознают, что насильственная цифровизация российского образования — лишь звено в глобальной «перезагрузке.

Мы теряем школу как место, где маленький человек осваивает свою первую социальную роль, приобретает первый социальный опыт, учится дружить, общаться, преодолевать трудности вместе с учителем, учится различать добро и зло, ложь и истину. На наших глазах происходит слом системы образования, складывавшейся веками на основе фундаментальных религиозных, культурных традиций народа, просветительских традиций и самой его ментальности. Реализуемый в РФ проект ОЭСР «Образование-2030», Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (Постановление Правительства № 2040 от 7 декабря 2020 г.) и апробация дистанционного обучения вопреки имеющемуся отрицательному зарубежному опыту цифровизации образования уничтожают русскую классическую школу, наносят непоправимый ущерб качеству образования, калечат души детей, подрывают доверие общества к государству.

Уповаем на помощь Божию и просим Вашего благословения, Ваше Святейшество. Выступите словом в поддержку сохранения традиционного образования детей и защиты от навязываемой тотальной цифровизации. Просим помощи в донесении, с помощью ресурсов Русской православной церкви, до властей и общества пагубности столь радикальной перестройки обучения и воспитания детей и разрушительной для общества цифровизации.

Испрашивая Вашего святительского благословения,

активисты ОД «Родители Москвы»

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