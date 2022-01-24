Кабул, 24 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. После двухмесячных переговоров между Индией и Пакистаном о передаче пшеницы, подаренной Индией Афганистану, стороны наконец договорились о передаче 50 000 тонн зерна наземным путём через район Аттари-Вагах в Пакистане.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

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The Times of India сообщила, что груз будет отправлен в Афганистан на нескольких тысячах грузовиков в начале февраля.

По сообщениям СМИ, первую партию пшеницы планируется отправить на второй неделе следующего месяца.

Около двух месяцев назад Индия пожертвовала Афганистану 50 000 тонн пшеницы, однако из-за разногласий между Индией и Пакистаном её передача затянулась.

По соглашению между двумя странами, грузовики под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН будут перевозить пожертвованную Индии пшеницу через пограничный переход Торкхам в Афганистан.

В последние десятилетия Пакистан редко предоставлял возможности для транзита индийской помощи Афганистану. В 2002 году, когда Афганистан столкнулся с аналогичным гуманитарным кризисом, Пакистан отклонил предложение Индии.