Кострома, , 12:52 — REGNUM Следователи завершили расследование дела об убийстве и расчленении мужчины в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Электрокабель, которым был связан убитый мужчина Наталья Диева © ИА REGNUM

Как ранее писало ИА REGNUM, преступление было совершено 13 февраля 2021 года. Тело 33-летнего горожанина было обнаружено квартире одного из домов в микрорайоне Давыдковский. По информации федеральных и региональных СМИ, сам убитый и его убийца могли работать в правоохранительных органах. Сообщалось, что мужчины устроили застолье и совершили преступление, поссорившись из-за девушки.

По версии следователей, картина выглядела иначе. Домой к 36-летнему костромичу для выяснения отношений приехал знакомый, заручившийся поддержкой двух физически подготовленных мужчин. Они ворвались в квартиру к потерпевшему, в которой кроме него находился 33-летний костромич.

Обвиняемые избили и связали потерпевших. Помощники предполагаемого инициатора разборки ушли из жилища, забрав с собой ценные вещи. После этого преступник приступил к убийству 33-летнего мужчины. Он отправил сообщение его родственникам, в котором от имени костромича сообщил об отъезде из области. Затем он лишил его жизни, используя пилу. К этому времени очнулся второй мужчина, расправу с которым преступник оставил на потом. Воспользовавшись тем, что убийца уснул, костромич бежал из квартиры и сообщил о трагедии в полицию.

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что один из соучастников преступления невменяем. Его отправили на принудительное лечение в психлечебницу. Уголовное дело в отношении 34-летнего убийцы и его и 24-летнего подельника направлено в Костромской областной суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В расчленении мужчины в Костроме подозревают экс-полицейского