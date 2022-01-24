Кострома, 24 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование дела об убийстве и расчленении мужчины в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Электрокабель, которым был связан убитый мужчина

Как ранее писало ИА REGNUM, преступление было совершено 13 февраля 2021 года. Тело 33-летнего горожанина было обнаружено квартире одного из домов в микрорайоне Давыдковский. По информации федеральных и региональных СМИ, сам убитый и его убийца могли работать в правоохранительных органах. Сообщалось, что мужчины устроили застолье и совершили преступление, поссорившись из-за девушки.

По версии следователей, картина выглядела иначе. Домой к 36-летнему костромичу для выяснения отношений приехал знакомый, заручившийся поддержкой двух физически подготовленных мужчин. Они ворвались в квартиру к потерпевшему, в которой кроме него находился 33-летний костромич.

Обвиняемые избили и связали потерпевших. Помощники предполагаемого инициатора разборки ушли из жилища, забрав с собой ценные вещи. После этого преступник приступил к убийству 33-летнего мужчины. Он отправил сообщение его родственникам, в котором от имени костромича сообщил об отъезде из области. Затем он лишил его жизни, используя пилу. К этому времени очнулся второй мужчина, расправу с которым преступник оставил на потом. Воспользовавшись тем, что убийца уснул, костромич бежал из квартиры и сообщил о трагедии в полицию.

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что один из соучастников преступления невменяем. Его отправили на принудительное лечение в психлечебницу. Уголовное дело в отношении 34-летнего убийцы и его и 24-летнего подельника направлено в Костромской областной суд.