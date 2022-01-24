Москва, 24 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Страны Запада стали задействовать более серьёзные площадки для распространения ложной информации о России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Mid.ru Мария Захарова

Она отметила, что фейки о якобы готовящемся российском вторжении на Украину сейчас каждый день появляются в официальных, традиционных западных СМИ, так как страны Запада «уже не могут эту историю протягивать через соцсети».

«Поэтому задействуются для публикации вот этой дезинформации традиционные крупные СМИ или, как британцы сделали, даже собственные официальные ресурсы», — сказала Захарова, комментируя утверждение британского МИД о варианте приведения к власти на Украине пророссийского правительства, который якобы рассматривают в Москве.

Она добавила, что британские власти пошли таким путём, но даже собственные СМИ подняли их на смех — столь очевидной оказалась провокация.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России ранее призвал власти Британии прекратить информационные провокации.

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