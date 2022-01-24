Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM Фанатские объединения футбольного клуба «Ростов» объявили, что отказываются от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения мероприятий, на которых он требуется. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 января на странице фанатов в соцсети «ВКонтакте».

Ростов-Арена JukoFF

"Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён», — говорится в заявлении.

Фанаты заявили, что введение Fan ID не является способом повышения безопасности и комфорта для зрителей. По их мнению, это станет очередным инструментом для контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты московского «Спартака» объявили бойкот матчей из-за принятия закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

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