Москва, , 12:34 — REGNUM Такие» утки» о возможных поставках газа в Европу из Катара запускают те, кто не понимает, как работает рынок сжиженного природного газа (СПГ), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Поставка СПГ Gazprom.ru

«Катар имеет коммерческие проекты по продаже СПГ газа и часть из них долгосрочные, что убирает из возможного объема переориентации из той же Юго-Восточной Азии в Европу огромное количество от имеющегося газа.

Но и это не главное. Европа не имеет достаточного количества терминалов для приемки и разжижения СПГ, чтобы скомпенсировать объемы трубопроводного газа из России.

И наконец, не может правительство США решать за коммерческие компании из ЕС что покупать, и где, и по какой цене. Поэтому, это сообщение писали дилетанты для дилетантов», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в страны Евросоюза в случае роста напряженности вокруг Украины, передавало агентство Bloomberg.

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