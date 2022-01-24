Красногорск, 24 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Несмотря на обильные снегопады в Подмосковье необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и уборку улиц. Об этом 24 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

uknowgayle Снегопад

«На прошлой неделе было две темы, пожалуй самые яркие, самые чувствительные. Одна касалась «Омикрона», вторая — это климатические условия. Мы все прекрасно видим, что беспрецедентная стихия обрушилась на Подмосковье», — сказал Воробьев.

После этого глава региона выразил благодарность всем службам, которые в таких непростых условиях занимались уборкой снега на улицах.

«Нам, несмотря на обильный снегопад, надо и дальше использовать все самые современные способы управления территорий. Чистота и порядок — это вещи, которые мы должны делать безукоризненно», — отметил губернатор.