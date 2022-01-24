Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:30 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка в связи со смертью трёх детей в частном жилом доме. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Напомним, что ранее в Новокузнецке в частном доме были обнаружены тела 10-летнего и 3-летнего мальчиков, 7-летней девочки и 44-летнего мужчины. Также с признаками отравления угарным газом госпитализирована 31-летняя женщина.

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«Прокуратурой области организована проверка соблюдения прав и охраны здоровья несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве. — Также на контроле находится расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после гибели отца и трёх детей СКР возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».