Тобрук, Ливия, , 12:37 — REGNUM Ливийские власти освободили группу граждан Египта, попавших в рабство. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Мигранты

По данным журналистов, группа египтян въехала на территорию Ливии, чтобы оттуда нелегальным путём попасть на территорию стран ЕС. В Ливии мигранты были захвачены в плен одной из местных вооружённых группировок и превращены в рабов.

Отмечается, что мигранты содержались на складе в городе Тобрук. За освобождение боевики требовали от семей похищенных сумму в 80 000 египетских фунтов.

Ливийские службы безопасности провели расследование и обнаружили место содержания мигрантов. В результате штурма, часть боевиков была убита, а часть — арестована. Освобождённые египтяне были возвращены на родину.