Ярославль, 24 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина отсудил у автозаправки деньги за сгоревший из-за неправильного топлива автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Главное управлением МЧС России по Ярославской области Пострадавший автомобиль

В июне 2020 года мужчина заправлял автомобиль «Фольксваген Тигуан» на Силикатном шоссе. АЗС работала с заправщиком. По словам истца, он сообщил, что ему необходимо дизтопливо. Однако вскоре после заправки начались проблемы.

«После того, как автомобиль был заправлен, недалеко отъехал от колонки, заглушил двигатель. Потом завел автомобиль, работа двигателя немного отклонялась от нормы, вернулся на заправку, спросил у кассира-оператора о качестве дизельного топлива», — уточнил детали на суде владелец авто.

Спустя час машина загорелась. Позднее экспертиза показала, что причиной пожара стал залитый в автомобиль бензин АИ-95. После этого мужчина обратился в суд, потребовав более миллиона рублей.

При разбирательстве стало известно, что мужчина подъехал к колонке, в которой дизельного топлива вообще не было. Суд решил, что вина за заправку другим видом топлива лежит и на водителе.

«Судом установлено, что истец, заказав заправщику для заливки в бак определенный вид топлива, контроль за действиями заправщика, начиная со стадии принятия заказа не осуществлял, переданную ему устную информацию от оператора о приобретении им бензина не воспринял и, получив кассовый чек, в котором содержится вся необходимая информация о приобретаемом им товаре, в том числе и виде топлива: бензин марки АИ-95, необходимого и должного внимания на его содержание не обратил», — пояснил суд.

Определили на заседании и вину заправщика, потому что изначально пистолет не помещался в люк бензобака машины. Сотрудник заправки мог бы обратить на это внимание.

Так как вина за неправильную заправку лежит на обеих сторонах, суд решил удовлетворить требования частично. АЗС должна выплатить компенсацию морального вреда, штраф и частичную компенсацию расходов на экспертизу — всего 379 тысяч рублей. А вот в возмещении стоимости сгоревшего автомобиля суд отказал.