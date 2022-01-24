В Ярославле дизельный автомобиль заправили бензином: машина сгорела
Ярославль, 24 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина отсудил у автозаправки деньги за сгоревший из-за неправильного топлива автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
В июне 2020 года мужчина заправлял автомобиль «Фольксваген Тигуан» на Силикатном шоссе. АЗС работала с заправщиком. По словам истца, он сообщил, что ему необходимо дизтопливо. Однако вскоре после заправки начались проблемы.
Спустя час машина загорелась. Позднее экспертиза показала, что причиной пожара стал залитый в автомобиль бензин АИ-95. После этого мужчина обратился в суд, потребовав более миллиона рублей.
При разбирательстве стало известно, что мужчина подъехал к колонке, в которой дизельного топлива вообще не было. Суд решил, что вина за заправку другим видом топлива лежит и на водителе.
Определили на заседании и вину заправщика, потому что изначально пистолет не помещался в люк бензобака машины. Сотрудник заправки мог бы обратить на это внимание.
Так как вина за неправильную заправку лежит на обеих сторонах, суд решил удовлетворить требования частично. АЗС должна выплатить компенсацию морального вреда, штраф и частичную компенсацию расходов на экспертизу — всего 379 тысяч рублей. А вот в возмещении стоимости сгоревшего автомобиля суд отказал.