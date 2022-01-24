Уфа, 24 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. 20-летнего водителя автомобиля осудили за наезд на подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу в г. Салавате. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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В суде было установлено, что весной 2021 года в ночное время в г. Салавате фигурант уголовного дела, сидя за рулем автомобиля марки «BMW», ехал по улице Островского с превышением скорости на запрещающий сигнал светофора, наехал на 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, он был срочно доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями в бессознательном состоянии и длительное время находился в коме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Свою вину обвиняемый не признал.

В результате суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, также подсудимый лишен права управлять транспортным средством в течение одного года шести месяцев.