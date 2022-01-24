Ярославль, , 12:25 — REGNUM Председателем исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта станет Оксана Каменецкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Оксана Каменецкая Фото со страницы Оксаны Каменецкой в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM Каменецкая по собственному желанию покинула должность председателя избирательной комиссии города Ярославля. Официальное назначение на новый пост должно пройти 25 января.

Оксана Каменецкая возглавила горизбирком в 2019 году, до этого работала в ярославской приёмной председателя партии «Единая Россия». До Каменецкой ОНФ в регионе в течение многих лет возглавлял Игорь Ямщиков, однако в декабре 2021 года у него истёк контракт, который не был продлён федеральным исполкомом движения.

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