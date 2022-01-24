Ярославль, 24 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Председателем исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта станет Оксана Каменецкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Фото со страницы Оксаны Каменецкой в Facebook Оксана Каменецкая

Как ранее сообщало ИА REGNUM Каменецкая по собственному желанию покинула должность председателя избирательной комиссии города Ярославля. Официальное назначение на новый пост должно пройти 25 января.

Оксана Каменецкая возглавила горизбирком в 2019 году, до этого работала в ярославской приёмной председателя партии «Единая Россия». До Каменецкой ОНФ в регионе в течение многих лет возглавлял Игорь Ямщиков, однако в декабре 2021 года у него истёк контракт, который не был продлён федеральным исполкомом движения.