Джакарта, 24 января 2022, 12:25 — REGNUM Взрыв, произошедший на складе в индонезийском городе Сиболга, провинции Северная Суматра, ранил трех жителей, сообщает CNN Indonesia.
Трое пострадавших жителей были доставлены в больницу.
«Есть трое раненых, сейчас они доставлены в больницу», — говорится в заявлении полиции.
После инцидента полиция и местное правительство координируют свои действия для проведения расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии согласовало график проведения всеобщих выборов, которые состоятся 14 февраля 2024 года.
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