Джакарта, 24 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший на складе в индонезийском городе Сиболга, провинции Северная Суматра, ранил трех жителей, сообщает CNN Indonesia.

geralt Взрыв

Трое пострадавших жителей были доставлены в больницу.

«Есть трое раненых, сейчас они доставлены в больницу», — говорится в заявлении полиции.

После инцидента полиция и местное правительство координируют свои действия для проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии согласовало график проведения всеобщих выборов, которые состоятся 14 февраля 2024 года.