Нукуалофа, 24 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Королевство Тонга, пострадавшее от сильного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами, крайне нуждается в международной помощи. Об этом 24 января в эфире радиостанции Radio New Zealand заявил спикера местного парламента Фатафехи Факафануа.

(сс) David Broad Острова архипелага Тонга

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«Восстановление Тонга после этой катастрофы будет непростым. После того как у нас будет достаточно питьевой воды, нам придется начать долгий путь к восстановлению», — подчеркнул Факафануа.

По его словам, от последствий извержения вулкана экономически пострадали почти 85% населения королевства.

По данным властей королевства, к настоящему моменту подтверждена информация о гибели трёх человек в результате цунами, на островах Манго, Номука и Тонгатапу, где расположена столица страны Нукуалофа. Ещё 14 жителей островов Номука, Фоной и Тонгуа получили травмы различной степени тяжести. Вся жилая инфраструктура на части небольших островов была смыта. До сих пор телефонная связь между регионами страны и международные коммуникации все ещё существенно ограничены.

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Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай, расположенного у берегов королевства Тонга (Полинезия), произошло в Тихом океане в середине января 2022 года. Извержение оказалось намного сильнее, чем того ожидали учёные. Столбы пепла достигали в высоту 20 километров. Извержение вызвало образование цунами. Гигантские волны захлестнули небольшие острова Тонга, прибрежная линия оказалась разрушенной.

На сегодняшний день в островном государстве Тонга неизвестна судьба 150 человек, проживавших на двух островах в центре архипелага.