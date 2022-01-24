Минск, , 12:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не спекулировать на теме оккупации страны и подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах этого не допустит. Об этом он заявил 24 января в процессе утверждения решения по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер прокомментировал высказывание со стороны оппозиции о том, что российские военные, прибывающие для совместных учений, якобы намерены оккупировать страну. По его словам, оккупации не будет «никогда ни с какой стороны», по крайней мере, пока он занимает пост президента.

«Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрём, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме», — подчеркнул Лукашенко.

Планы России и Белоруссии провести совместные учения на западном и южном направлениях ни с какой оккупацией не связаны, Белоруссия хочет лишь защитить южную границу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что США «руками поляков и латышей подталкивают» Белоруссию к военным действиям, хотя Минску не нужна война.

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