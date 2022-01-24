Чебоксары, , 12:24 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев согласен с ГИБДД республики о пересмотре условий эвакуации транспортных средств и считает недопустимыми стихийные стоянки на обочинах проезжей части. Особенно на магистральных участках. И это является одной из тем переписки «по выходным» с сити-менеджером Чебоксар Денисом Спириным. Об этом руководитель республики заявил 24 января на утренней планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чебоксары ИА REGNUM

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения ситуации на дорогах и росте аварийности в Чебоксарах поддержал руководителя ГИБДД республики Владимир Романова о пересмотре положения об эвакуации транспортных средств. Речь идёт о машинах, брошенных под знаками на проезжей части и мешающих уборке снега — в результате образуются горы снега, из-за которых водителям не видно всей дорожной обстановки и в том числе пешеходов.

«Пока мы с вами не будем реагировать на нарушения, в том числе через эвакуацию транспортных средств, у нас порядка не будет. Поэтому прошу представить в течение месяца предложения по изменению порядка осуществления этой деятельности по всем направлениям, начиная от площадки, заканчивая техническими возможностями и оснащением эвакуаторов», — сказал Олег Николаев.

Он также считает недопустимым парковку машин на проезжей части.

«В городе Чебоксары с Денисом Вадимовичем (глава администрации Чебоксар Денис Спирин, — прим. ИА REGNUM) мы часто переписываемся по выходным. Это уже нормой стало — стоянки на проезжей части не только грузового, но и легкового транспорта, особенно на Мичмана Павлова. На Мичмана Павлова постоянно легковой транспорт стоит на магистральной проезжей части. Коллеги, это недопустимо. Особенно в снежный период», — подчеркнул глава Чувашии.

И поручил проанализировать действующие нормативно-правовые акты по ограничению движения грузового транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. При необходимости — внести изменения:

«Давайте действовать в этом направлении уже более динамично. Такие соседние города, как Казань и Уфа давно эти вопросы уже решили. Я уже не говорю про Москву. Мы каждый раз говорим, а воз остаётся и ныне там. Знак поставили и забыли, что надо делать».

На выполнение данные поручений дан один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов предложил администрации Чебоксар пересмотреть условия эвакуации транспортных средств — в частности, об использовании мощных машин для эвакуации брошенных под знаками внедорожников, мешающих уборке снега.

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