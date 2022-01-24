Глава Чувашии рассказал о переписке по выходным с мэром Чебоксар
Чебоксары, 24 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев согласен с ГИБДД республики о пересмотре условий эвакуации транспортных средств и считает недопустимыми стихийные стоянки на обочинах проезжей части. Особенно на магистральных участках. И это является одной из тем переписки «по выходным» с сити-менеджером Чебоксар Денисом Спириным. Об этом руководитель республики заявил 24 января на утренней планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения ситуации на дорогах и росте аварийности в Чебоксарах поддержал руководителя ГИБДД республики Владимир Романова о пересмотре положения об эвакуации транспортных средств. Речь идёт о машинах, брошенных под знаками на проезжей части и мешающих уборке снега — в результате образуются горы снега, из-за которых водителям не видно всей дорожной обстановки и в том числе пешеходов.
Он также считает недопустимым парковку машин на проезжей части.
И поручил проанализировать действующие нормативно-правовые акты по ограничению движения грузового транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. При необходимости — внести изменения:
На выполнение данные поручений дан один месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов предложил администрации Чебоксар пересмотреть условия эвакуации транспортных средств — в частности, об использовании мощных машин для эвакуации брошенных под знаками внедорожников, мешающих уборке снега.