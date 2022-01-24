Москва, , 12:24 — REGNUM Работают под началом руководителей моложе себя 15% жителей России. 30% примерно одного возраста с начальником. Трудятся под началом руководителя старше себя 24%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Кресло руководителя Khabar 24

57%, работающих под руководством начальника примерно своего возраста или старше, готовы подчиняться ему безоговорочно, каждый восьмой — только на определенных условиях. 12% категорически отказываются работать под началом молодого руководителя.

Среди условий работы с начальником младше себя опрошенные назвали соответствие должности, адекватность и повышение зарплаты, а среди качеств молодого руководителя — вежливое общение с подчиненными, высокий уровень интеллекта, отсутствие «звездной болезни» и др.

Опрос проведён 12−20 января 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 463 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России выбирают профессию, опираясь на собственные увлечения и интересы (27%).

Читайте также: Жители России рассказали, как выбирают профессию