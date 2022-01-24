Мельбурн, Австралия, 24 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. 24 января министерство здравоохранения Виктории, второго по численности населения штата Австралии, зафиксировало самый низкий ежедневный показатель по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за несколько недель — 11 695, передает телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

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По последним данным, за последние сутки от COVID-19 в Виктории скончались 17 человек. 998 пациентов с COVID-19 госпитализированы.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс также объявил, что его правительство работает с местными поставщиками, чтобы помочь решить проблему нехватки продуктов в супермаркетах. Сейчас власти пытаются связаться с поставщиками продуктов питания, такими как Coles, Aldi и Woolworths, чтобы сократить нехватку рабочей силы и решить проблемы с поставками по всему штату.

По данным Эндрюса, более 2000 человек откликнулись на объявления о наборе персонала.