Сеул, 24 января 2022, 12:22 — REGNUM Банк Кореи успешно завершил первую фазу двухэтапного пробного тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC).Об этом сообщает Yonhap News со ссылками на представителей ЦБ.
Согласно опубликованным данным, тестирование проводилось с августа по декабрь 2021 года. По словам экспертов, CBDC показал нормальную работу в облачной среде.
Известно, что в ходе второго этапа тестирования, который продлится до 22 июня 2022 года, планируется подтвердить возможность офлайн-расчётов и протестировать систему защиты конфиденциальности.
Отметим, что глобальные центральные банки ускоряют свои исследования цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалют в частном секторе.
Центральные банки в некоторых странах Латинской Америки и Африки начали выпускать CBDC.
Между тем Китай настаивает на выпуске CBDC в текущем году, а Федеральная резервная система США только начала анализ ее потенциальных преимуществ.