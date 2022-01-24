Сеул, 24 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Банк Кореи успешно завершил первую фазу двухэтапного пробного тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC).Об этом сообщает Yonhap News со ссылками на представителей ЦБ.

Worlds.tapchidoisong.com Цифровая валюта

Согласно опубликованным данным, тестирование проводилось с августа по декабрь 2021 года. По словам экспертов, CBDC показал нормальную работу в облачной среде.

Известно, что в ходе второго этапа тестирования, который продлится до 22 июня 2022 года, планируется подтвердить возможность офлайн-расчётов и протестировать систему защиты конфиденциальности.

Отметим, что глобальные центральные банки ускоряют свои исследования цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалют в частном секторе.

Центральные банки в некоторых странах Латинской Америки и Африки начали выпускать CBDC.

Между тем Китай настаивает на выпуске CBDC в текущем году, а Федеральная резервная система США только начала анализ ее потенциальных преимуществ.