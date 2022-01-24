Бухарест, , 12:21 — REGNUM Крупнейшая транспортная компания столицы Румынии Бухареста — STB — объявила об экстренном наборе сотрудников. Об этом 24 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, вакансии открыты для нескольких тысяч соискателей на работу водителей автобуса городских маршрутов. Предполагается, что в ближайшее время о наборе персонала объявят местные троллейбусные и трамвайные депо.

По словам директора STB Адриана Крица, нововведение призвано спасти транспортную отрасль Бухареста в условиях массовой забастовки транспортников.

«Водители, не выходящие на работу без уважительной причины более трех дней, будут уволены, а на их место придут новые сознательные сотрудники», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, забастовка водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в Бухаресте продолжается уже пятый день. Манифестанты требуют повышения заработной платы, увеличения социальных пособий и улучшения условий труда. На данный момент в столице Румынии функционирует только 20% городского наземного общественного транспорта.