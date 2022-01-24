Минск, , 12:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужна война, но Соединенные Штаты и сами, и «руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», — цитирует его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 января заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России. Оно станет ответом на милитаризацию региона у границ Белоруссии с Прибалтикой, Польшей и Украиной, где «готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному»

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