Минск, 24 января 2022, 12:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужна война, но Соединенные Штаты и сами, и «руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям».
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 января заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России. Оно станет ответом на милитаризацию региона у границ Белоруссии с Прибалтикой, Польшей и Украиной, где «готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному»
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