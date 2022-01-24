Веллингтон, , 12:28 — REGNUM 23 января премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что вся страна будет жить по новым жестким правилам, предотвращающим распространение коронавируса после того, как у девяти новозеландцев был выявлен «Омикрон». Однако не все политики и комментаторы разделяют жесткий подход Ардерн. Об этом 24 января сообщил телеканал Sky News.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

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В то время как некоторые поддержали решение Ардерн, британский комментатор Пирс Морган подверг жесточайшей критике ее «драконовские» ограничения, заявив, что жители Новой Зеландии оказались в ловушке «лагеря для военнопленных, в котором пандемия длится вечно».

Напомним, что ранее Ардерн также сообщила об отмене своей свадьбы из-за вспышки «Омикрона в стране.

Однако, как пишут журналисты, даже «личные жертвы» Ардерн не удовлетворили многих людей, права и свободы которых были резко ограничены всего из-за девять случаев «Омикрона».