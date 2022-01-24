В Свердловской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений
Екатеринбург, 24 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2021 год отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.
Thebluediamondgallery.com
Преступность
Итоги подвели на состоявшейся в главке коллегии. Всего таких преступлений было зарегистрировано 1878, это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение отмечено у грабежей, их количество упало на 25,7%.
Убийств стало меньше на 9,1%, а разбоев — на 5,1%.