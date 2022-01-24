Москва, , 12:20 — REGNUM Главным тренером сборной России по современному пятиборью назначен Алексей Макушин. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Отмечается, что на этом посту Макушин сменил двукратного олимпийского чемпиона Андрея Моисеева, который возглавлял команду с 2013 года.

Моисеев после ухода с поста главного тренера занял должность спортивного директора ФСПР.

Макушин является мастером спорта международного класса по современному пятиборью, заслуженным тренером России. С 2017 года он был старшим тренером сборной России среди девушек.