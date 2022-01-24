Перт, Австралия, , 12:36 — REGNUM 26 января на территории Западной Австралии ужесточается масочный режим, в соответствии с которым маски будут необходимы на всех общественных мероприятиях, проводимых в помещениях или на открытом воздухе. Министр полиции штата Пол Папалиа, выступая на пресс-конференции 24 января, призвал жителей не быть «болванами» и носить средства индивидуальной защиты, передает телеканал Sky News.

Масочный режим Pixabay.com

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«Надеюсь, что большинство людей возьмут свои собственные маски, потому что это лучший выход из ситуации. Но если у вас их нет — кто-то забыл или потерял ее — то, очевидно, полицейские вам ее дадут», — отметил министр.

В то же время дал понять Папалия, граждане должны проявлять гибкость и сознательность со своей стороны и не уповать на радушие полицейских.

«Наша цель состоит в том, чтобы дать вам маску, а не выписать штраф. Но я должен заявить, что в случае, если граждане будут вести себя ненадлежащим образом, правило [комиссара полиции Западной Австралии] Криса Доусона в отношении болванов будет применяться», — сказал он.

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