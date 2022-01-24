Москва, , 12:17 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления в России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Госдума обсудит в первом чтении законопроект 25 января.

Самая большая дискуссия была вокруг установления одноуровневой системы муниципальной власти, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Революций нет. Переходный период — до 2028 года, и мы попытаемся сделать так, чтобы все избранные должностные лица могли бы свою работу в срок уложить», — уточнил парламентарий.

Вводится одноуровневая система организации местного самоуправления, что по мнению авторов инициативы, позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Инициативой предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальные выборы.

Инициатива подготовлена в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлена на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации, законопроект также регламентирует правовые отношения федеральных и региональных властей.

Еще один дискуссионный вопрос — положение, согласно которому губернаторы смогут отправлять глав муниципалитетов в отставку, в том числе за «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности». Сейчас главы регионов могут отрешать мэров только за нецелевое расходование средств из региональной казны, доказанное в суде.

Третий дискуссионный вопрос — назначение или выборы главы муниципалитета.

В комитет поступило 38 отзывов на законопроект, регионы просят прописать более детально переходный период, еще один аспект касается собственности муниципального образования, уточнил Крашенинников. Предложения будут учтены при работе ко второму чтению.

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