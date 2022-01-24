Новосибирск, 24 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области на неделе с 17 по 23 января произошло 83 пожара, девять из них — горение мусора. Это на 34% меньше, чем в аналогичный период 2021 года, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«Два человека получили травмы, шестеро — погибли, — уточнили в ведомстве. — В регионе риск пожаров остаётся чрезвычайно высоким».

В МЧС РФ подчёркнули, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнём и неисправной электропроводки.