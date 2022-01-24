В Новосибирской области отмечен чрезвычайно высокиий риск пожаров — МЧС РФ
Новосибирск, 24 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области на неделе с 17 по 23 января произошло 83 пожара, девять из них — горение мусора. Это на 34% меньше, чем в аналогичный период 2021 года, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
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На пожаре
«Два человека получили травмы, шестеро — погибли, — уточнили в ведомстве. — В регионе риск пожаров остаётся чрезвычайно высоким».
В МЧС РФ подчёркнули, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнём и неисправной электропроводки.