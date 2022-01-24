Мадрид, , 12:16 — REGNUM Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон сообщил, что он получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Гарсон (сс) Catalunya Sí Que Es Pot

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Министр отметил, что он чувствует себя хорошо и будет продолжать работать из дома, однако ему пришлось приостановить график мероприятий и запланированных встреч.

Это уже второй случай чуть более чем за месяц, когда Гарсону приходится перестраивать свой график из-за коронавируса. Так, 16 декабря 2021 года он сделал это потому, что находился в тесном контакте с человеком, у которого позднее выявили коронавирус.