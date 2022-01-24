Мадрид, 24 января 2022, 12:16 — REGNUM Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон сообщил, что он получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет агентство EFE.
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Министр отметил, что он чувствует себя хорошо и будет продолжать работать из дома, однако ему пришлось приостановить график мероприятий и запланированных встреч.
Это уже второй случай чуть более чем за месяц, когда Гарсону приходится перестраивать свой график из-за коронавируса. Так, 16 декабря 2021 года он сделал это потому, что находился в тесном контакте с человеком, у которого позднее выявили коронавирус.