Балаково, Саратовская область, , 12:17 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области супружеская пара попалась на уловки мошенника, желая вложиться в мясной бизнес. На счета злоумышленника они перечислили более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Мясная продукция

Супруги на одном их сайтов наткнулись на объявление по поиску потенциальных инвесторов неким успешным бизнесменом для оптовой покупки и поставки мясной продукции на территории России. Связавшись с будущим партнером, саратовцы высказали намерение вложить сбережения в данное дело. Потерпевшие перевели на указанный счет 1,105 млн рублей. Чтобы убедить новоявленных партнером мошенник отправил фотографию якобы купленного мяса. Спустя какое-то время супруги снова связались с мужчиной с вопросом о прибыли. Мужчина признался, что ничего не делал. Только после этого муж с женой обратились в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

По подозрению в преступлении был задержан 41-летний ранее судимый житель города Белгорода. С его слов, порядка 700 тыс. рублей им было потрачено на ставках в одной из букмекерских контор. Мужчина добровольно возместил потерпевшим материальный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове от деятельности семи мошенников пострадали 43 человека. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

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