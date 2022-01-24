Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 12:14 — REGNUM На Ямале администрацию Надымского района обязали обеспечить водоснабжением и водоотведением земельные участки, выделенные многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Многодетные семьи Onf.ru

Установлено, что в 2013 году горадминистрация предоставила многодетным семьям 29 бесплатных земельных наделов, расположенных в Надыме. Однако данные участки до сих пор не подключены к централизованному водоснабжению и водоотведению.

Прокуратура выступила с иском к горадминистрации Надымского района обеспечить земельные наделы объектами инженерной инфраструктуры. Судом удовлетворил требования надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орловской области 20 января 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении местных чиновников, не обеспечивших сотни многодетных семей земельными наделами.

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