Буйнакск, Дагестан, , 12:14 — REGNUM В Дагестане заболел ОРВИ и скончался двухмесячный ребенок. Трагический случай произошел в Буйнакской центральной городской больнице. Причину смерти устанавливают, по данному факту организована проверка министерства здравоохранения республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Нейротоксикоз на фоне осложнённого течения ОРВИ унёс жизнь двухмесячного ребёнка, госпитализированного в Буйнакскую ЦГБ. По данному случаю минздравом РД назначена проверка с привлечением экспертов здравоохранения», — говорится в сообщении минздрава. Как установлено, малыш, заболевший ОРВИ, переносил болезнь достаточно тяжело. Его родителям предложили госпитализацию в стационар, однако они сначала отказались от неё, продолжая лечить ребенка на дому, а спустя две недели все-таки согласились, но было уже поздно.

«К сожалению, несмотря на проводимую терапию, болезнь привела к тяжелым осложнениям. <…> Приносим глубокие соболезнования родителям и близким ребёнка! Сотрудники больницы разделяют с вами невосполнимую горечь утраты», — говорится в сообщении минздрава.