Порт-о-Пренс, , 12:26 — REGNUM Кубинский врач Даймара Перес была освобождена 23 января после 10 дней пребывания в руках похитителей на Гаити. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление посла Кубы в Гаити.

Гаити

Перес была похищена 13 января из автобуса в Мартиссане, районе, контролируемом вооружёнными бандами с июня 2021 года. Врач направлялась в больницу Нотр-Дам-де-Пти-Гоав, находящуюся в 58 километрах от столицы. Директор лечебного заведения сообщил, что похитители требовали выкуп.

Гаити переживает волну насилия и похищений: за 2021 год было с требованием выкупа было украдено более 1000 человек, а несколько сотен погибли в результате столкновений между вооружёнными группировками.

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