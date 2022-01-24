Порт-о-Пренс, 24 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Кубинский врач Даймара Перес была освобождена 23 января после 10 дней пребывания в руках похитителей на Гаити. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление посла Кубы в Гаити.

Гаити

Перес была похищена 13 января из автобуса в Мартиссане, районе, контролируемом вооружёнными бандами с июня 2021 года. Врач направлялась в больницу Нотр-Дам-де-Ти-Гва, находящуюся в 58 километрах от столицы. Директор лечебного заведения сообщил, что похитители требовали выкуп.

Гаити переживает волну насилия и похищений: за 2021 год с требованием выкупа было украдено более 1000 человек, а несколько сотен погибли в результате столкновений между вооружёнными группировками.